Çılgın golcü Icardi ortalığı karıştırdı

Çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi, yine çok ses getirecek paylaşımlara imza attı. Kısa süre önce Wanda Nara ile ilişkisi sona eren Icardi, Instagram hesabında paylaştığı hikayeyle Spartak Moskova'da forma giyen futbolcu Keita Balde'nin, evli olmasına rağmen Wanda Nara'ya mesaj attığını ifşa etti.

EŞİNE DE MESAJ ATTI

Antalyaspor maçının ardından Fransa'ya giden Icardi, Wanda Nara'nın kendisi adına olan kredi kartını iptal etmiş ve özel jetini kullanmasını istememişti. Ünlü futbolcunun bu kararının sebebi, önceki gece ortaya çıktı. Eski takım arkadaşı Keita Balde'nin eşi Simona Guatieri'yi, Wanda Nara ile aldattığını sosyal medyada duyuran Icardi, bu paylaşım sonrası kendisini defalarca arayan Keita Balde'nin çağrılarını da cevapsız bıraktı. Bununla da yetinmeyen Arjantinli santrfor Keita'nın eşi Simona Guatieri'ye de mesaj yazarak ihaneti anlattı.

KOLYE DETAYI ŞAŞIRTTI

Guatieri ise iddialar karşısında eşinin yanında yer aldı ve "Kocam bir futbolcu, dedikoducu değil" paylaşımını yaptı. Keita ve eşi, mutlu aile pozu vererek Icardi'ye göndermede bulunmayı da ihmal etmedi. Keita Balde ise iddiaları reddetti.

Wanda Nara ile Dubai'da dostane bir görüşme yaptıklarını söyleyen Balde, isminin bu tarz haberlerde geçmemesini istediğini belirtti. Galatasaraylılar ise Keita Balde ve oynadığı takım olan Spartak Moskova'nın sosyal medya hesaplarını yorum yağmuruna tuttu. Balde ve Rus ekibi de çareyi gönderileri yoruma kapatmakta buldu. İhanet iddialarını güçlendiren en önemli delil ise, Balde'nin eşine aldığı kolyenin aynısından Wanda Nara'da da olması. Ayrıca, Wanda Nara ve Keita Balde'nin aynı gün, benzer saatlerde "Mutlu ol" paylaşımı yapması da ihanet iddialarını güçlendirdi. Icardi'nin elinde Keita Balde'nin Wanda Nara'ya attığı mesajların da olduğu kaydedildi.