O sanatçılar hakim karşısında

Eski uzman çavuş Musa Orhan hakkında verilen tahliye kararı sonrası Ezgi Mola'ya yaptığı paylaşım nedeniyle dava açılmış, Mola, Musa Orhan'a karşı 'hakaret' suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Aynı gerekçeyle Farah Zeynep Abdullah ve Hazal Kaya hakkında da dava açılmıştı.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS

Oyuncular Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Hazal Kaya'nın ardından Müzisyen Melek Mosso'ya da tecavüz suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Melek Mosso'nun, 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Davayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açtı. İddianamede Melek Mosso'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı nedeniyle 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

AVUKATI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

MUSA Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, daha önce sosyal medya üzerinden Ezgi Mola'ya destek paylaşımları yapan ve aralarında Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan, Selçuk Balcı, Aynur Aydın, Ayşe Arman, Engin Öztürk, Gülenay Kalkan, İbrahim Selim, Melek Mosso ve Gökhan Özoğuz'un olduğu 23 isim hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.