Ünlüler bağış için seferber oldu

Türkiye, Kahramanmaraş ve Elbistan'daki iki büyük deprem sonrası kaybettiği vatandaşlarına ağlıyor... Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken; ünlü isimlerin hemen hepsi yardım için seferber oldu.

İLK TATLITUĞ ARADI

Depremin ilk saatlerinden bu yana yardım toplayan AHBAP Başkanı ve sanatçı Haluk Levent de bağış yapan isimleri açıkladı. Levent, "Dayanışma adına ilk arayan Kıvanç Tatlıtuğ 200 bin lira bağış yaptı. Merih Demiral aradı. 1 milyon lira bağış yaptı" dedi.

AHBAP aracılığıyla yardım toplayan Levent, destek veren bazı kurum ve şahısların isimlerini paylaşarak, "Dayanışma adına ilk arayan Kıvanç Tatlıtuğ oldu. 200 bin lira bağış yaptı. Ayrıca lojistik için destek vereceğini söyledi. Merih Demiral aradı. 1 milyon lira bağış yaptı. Ve sevgili kardeşim Murat K. kardeşim 325.646 USD bağış yaptı. Mert Hakan Yandaş aradı. 200 bin lira. Hakan Balta ve eşi Derya Balta 300 bin lira bağış yaptı ve Mustafa Ceceli 200 bin lira, hemen sonrasında Emre Kılınç 150 bin lira bağış yaptı. Ve Papara 2 milyon 500 bin lira bağış yaptı" dedi. Haluk Levent'in paylaştığı kripto cüzdanda ise 530 bin dolar bağış toplandı.