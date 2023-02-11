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Haberler Sarmaşık Acı haberi Erkan Petekkaya’nın eşi duyurdu: Olmadı...

Acı haberi Erkan Petekkaya’nın eşi duyurdu: Olmadı...

11.2.2023

Acı haberi Erkan Petekkaya’nın eşi duyurdu: Olmadı...
Oyuncu Erkan Petekkaya, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde eşinin akrabalarının enkaz altında kaldığını duyurmuş ve yardım çağrısında bulunmuştu. Acı haberi eşi Didem Petekkaya verdi. Eşinin Hatay'da göçük altında olan akrabaları için yardım isteyen Erkan Petekkaya, "Sevgili eşim Didem Petekkaya'nın yakın akrabaları enkaz altındadır. Ulaşamıyoruz lütfen yardım edin. İsmail Kuseyrioğlu, Ayşegül Kuseyrioğlu, Zeynep Kuseyrioğlu (9 yaşında)" şeklinde paylaşım yapmıştı. Akrabalarını kaybettiklerini öğrenen Didem Petekkaya, dün acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Petekkaya "Olmadı, Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
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