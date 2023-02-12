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Haberler Sarmaşık Umutla Taha’yı bekliyoruz

Umutla Taha’yı bekliyoruz

12.2.2023

Umutla Taha’yı bekliyoruz
Şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabından Taha Duymaz'ın videosunu yayınlayarak "Yetişemedik sana canım çocuk... Kurtaramadık seni" dedi. Twitter hesabından Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazdan bazı vatandaşların kurtarıldığını söyledi ve bir mesaj yayınladı. Gülben Ergen'in paylaşımı sonrası sosyal medyada Taha Duymaz'ın ölüm haberi hızla yayıldı. Ünlü aşçı CZN Burak ise, enkaz başında Taha Duymaz'ın ablasıyla video yayınlayarak iddiayı yalanladı. Duymaz ablası yaptığı açıklamada: "Şu an bekliyoruz, asılsız haberlere inanmayın. Biz burada umutla bekliyoruz. Böyle haberleri okuyunca daha çok panikliyorum ve oraya gitmeye çalışıyorum. Ekiplerin işlerini engellemek istemiyorum. Lütfen paylaşım yapmayın" diye konuştu.
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