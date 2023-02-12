Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm dünyayı derinden yaralayan, binlerce kişinin hayatını kaybettiği korkunç depremlerin ardından Türkiye 'tek yürek' oldu, yardıma koştu.



İLK GÜNDEN BERİ DESTEK

Milyonlarca kişi, depremzedelere yardım için elinden geleni yaparken çok sayıda kişiye ulaşma imkanı olan ünlüler de durumu fırsata çevirdi ve depremzedeler için birlik oldu. Depremzedelere yardım için çalışan Oktay Kaynarca, ilk günden beri dikkat çeken isimlerden biri oldu... Depremin ardından Ahbap Derneği çatısı altında meslektaşları Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Özge Özpirinçci, İrem Helvacıoğlu ve Kıvanç Kasabalı ile telefonda çadırdan jeneratöre, güneş enerjisi şirketlerinden yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla görüşerek yardım organize eden Kaynarca, son olarak duygusal paylaşımıyla dikkat çekti. Kaynarca, mesajında birlik ve beraberliğe vurgu yaptı ve, "Müthiş bir dayanışma örneği bu" diye konuştu.



HESABINDAN PAYLAŞTI

Kişisel sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Kaynarca, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, şunları yazdı: "Böyle bir dayanışma örneği ancak bu topraklara mahsustur. Bütün bir ülke, buna Azerbaycan da dahil, deprem bölgesindekiler kadar acı çekiyor; yürekleri onlarla atıyor, yediklerinden, yataklarından, ısınmaktan utanıyor. Müthiş bir dayanışma örneği bu. Yüreğine sağlık benim has milletim."

DİĞER