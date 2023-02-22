Tatlıses 5 dairesini afetzedelere açtı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi sarsan büyük deprem sonrasında bir kampanya başlattıklarını açıkladı.

'Evim Yuvan Olsun' Kampanyası ile hayırseverlerin, evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabilecekleri aktarıldı.

YARALARI SARMA ZAMANI

Büyük kampanya sonrasında imkanı olan vatandaşlar harekete geçerken, ünlüler camiasından İbrahim Tatlıses de kampanyada yer aldı. İbrahim Tatlıses, Bodrum'un Gümbet ve Bitez ilçelerinde bulunan 5 evini depremzedelere açtığını duyurdu. Instagram hesabından video paylaşan İbrahim Tatlıses, vatandaşları kampanyaya katılmaları için bilgilendirdi.

Tatlıses, şu ifadeleri kullandı; "Evim Yuvan Olsun Kampanyası'na katılın. Şimdi yaraları sarma zamanı. Ben de Bodrum'daki 5 dairemi depremzedelere açtım. İmkanınız varsa siz de açın."

ADEM ÜLKER