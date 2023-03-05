Magazin dünyasının ünlü isimleri, siyaset dünyasında yaşanan aday skandalı ve 6'lı masa hüsranından sonra sosyal medya hesaplarından çeşitli açıklamalar yaptı. Oyuncu Nihal Yalçın Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam etmeyi tercih ederim. Maceraya gerek yok" derken, Hakan Ural ise "6'lı masa dağıldı. Benim tercihim belli ve net" dedi. İşte ünlülerin paylaşımları:

MACERAYA GEREK YOK

Oyuncu Nihal Yalçın, altılı masayı kastederek "Bunlara mı oy vereceğim?" diyerek kişisel kararını açıkladı. Yalçın, "Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam etmeyi tercih ederim. Maceraya gerek yok!" dedi.

Berrak Tüzünataç yazısına, "Nesil olarak ne kötü yönetici çıktınız" diye başladı ve şöyle devam etti: "Bir öncelik belirleyip makul bir yol haritası çizip, doğru düzgün ilerleyemediniz asla ve hiçbir türlü. Her kafadan ayrı bir ses."

Şarkıcı Betül Demir'in yorumu ise, "Midem bulandı" şeklinde oldu...

'BENİ ŞAŞIRTMADI'

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hakan Ural da çeşitli açıklamalarda bulundu. Ural, "6'lı masa dağıldı! Muhalif arkadaşlar kızıyorlardı, kendilerince haklı olarak alternatif beklenti vardı ama bu mümkün değildi. Bin kez de neden niye izah ettik. Aklın yolu bir. Olmaz, olamaz.

Hayatın doğal akışına aykırı. Ne olacak şimdi onca toplantı kayıp zaman. Zorla güzellik olmaz. Boşuna dememişler, bir sene geçmeden kurulan o koalisyon hükümeti dağılır, haydaaa tekrar seçime... Bizim ömrümüz böyle geçti benim yaşıtlar hatırlar bilir... 6'lı masa da buna emsaldi. Sonu beklendiği gibi oldu beni şaşırtmadı. Benim tercihim belli ve net. Mantıklı onlarca izahım, olumlamam, dayanaklarım, nedenlerim var" dedi. Hakan Ural, yaşananları Leven Kırca'nın masa kırma skeçi üzerinden de tiye aldı: "Sen ne anlarsın diyen çok bilmişler vardı!! Kandırıldınız bilmem anladınız mı?"

HELVA YAPSANA

CAN Yılmaz da paylaşım yapan isimlerden oldu. Yılmaz, "Muhalefete bir türkü armağan edeyim, Bakkal amca, bakkal amca. Ne var? Yağın var mı? Var var. Unun var mı? Var Var. Şekerin var mı? Var Var. Ne duruyorsunuz? Ne yapayım? Helva yapsana, helva yapsana, helva yapsana, helva yapsana, helva yapsana" dedi.

HAKİKATEN ŞAKA GİBİ!

MASANIN dağılmasıyla ilgili yorum yapan bir diğer isim olan Celil Nalçakan ise, "Ya aranızda hiç mi konuşmadınız bu konuyu şimdiye kadar? Hakikaten şaka gibi" dedi.