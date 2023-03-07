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Haberler Sarmaşık Ödüllü Kazak oyuncu yakın takipte

Ödüllü Kazak oyuncu yakın takipte

84. Akademi Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kazakistanlı oyuncu Berik Aitzhanov Kuruluş Osman’a Moğol Komutan Nayman karakteri ile katıldı. Dizideki rolüyle büyük beğeni kazanan Aitzhanov, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu

7.3.2023

Ödüllü Kazak oyuncu yakın takipte
Ekranların en çok izlenen dizisi olan 'Kuruluş Osman'ın 115. Bölümünde Moğol Komutan 'Nayman' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kazakistanlı oyuncu Berik Aitzhanov performansı ile adından söz ettirdi. Berik Aitzhanov oyunculuğuyla büyük beğeni toplarken sosyal medyada ise yorum yağmuruna tutuldu. Kazakistan ve Türk dünyasının en ünlü aktörlerinden biri olan başarılı oyuncu Aitzhanov, 2011 yılında, 84. Akademi Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu seçilmişti.
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