İzmir’de moda rüzgarı esiyor

Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen İzmir Fashion Week (IFW-İzmir Moda Haftası) ünlü mankenlerle açılışını yaptı. Rönesans Ajans sahibi ve IFW Kurucusu Akif Örük öncülüğünde Hyatt Regency İzmir İstinyePark'ta gerçekleştirilen etkinlikte, 4 ayrı markanın yeni sezon ürünleri sergilendi. İzmir Ticaret Odası, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği ve Ege İhracatçı Birlikleri'nin destekleriyle, Aldeg Group'un ana sponsorluğunda düzenlenen moda gösterisinde bu yıl KİTVAK'a (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) katkı sağlanıyor. IFW'ye katılan her marka ve tasarımcının birer kıyafeti, açık arttırma ile satılarak gelirleri KİTVAK'a bağışlanacak.



ULVİ BİR AMAÇ İÇİN

İlk gün sırasıyla yapılan Ozmoz, İğne İplik ve Rinelli defilelerinin ardından finalde Aldeg Design firmasının tasarımları, İzmirli mankenlerle birlikte Özge Ulusoy, Demet Şener, Ebru Öztürk ve Simge Ünal gibi ünlü modeller tarafından sunuldu. Deprem bölgesinden gelen kanserli çocuklara sağlık desteği verebilmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyon hakkında konuşan Demet Şener, "Elimizden geldiğince yaralarını hep beraber saracağız" diye konuştu. Mesleğini bu kez ulvi bir amaç için gerçekleştirmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Özge Ulusoy ise "Biz Türk Milleti olarak çok güçlüyüz. İnşallah ayağa kalkacağız" dedi. Aldeg Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Değirmen de "Biraz da olsa katkı sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.



ERCAN AKGÜN

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