Nihat Hatipoğlu iftar ve sahurda ATV ekranlarında

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla atv ekranlarında canlı yayında izleyicisi ile buluşuyor. Birbirinden değerli konuklar, Mekke ve Medine'den özel görüntüler, birbirinden özel ilahiler ve kasidelerle gönüller huzur bulacak. Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatından çok özel kesitler, her derdin devası dualar, abdestten namaza, oruçtan zekâta merak edilen sorular ve cevaplarla dolu dolu "Nihat Hatipoğlu ile Sahur" bu gece itibaren her gün saat 02.30'da, "Nihat Hatipoğlu ile İftar" ise yarından itibaren her gün saat 19.15'de izleyici ile buluşacak.

