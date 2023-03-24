Doğanın izleri podyuma taşındı

9. İzmir Fashion Week'te (IFWİzmir Moda Haftası) podyum çiçek açtı. 4 güzel defilenin gerçekleştirildiği ikinci günün en renkli koleksiyonu, İzmirli tasarımcı Merşüre Vermez Ünver'in markası Pecos'tan geldi. İlkbaharın tüm renklerini içinde barındıran 47 parçalık ürün, ülkece zor günler geçirdiğimiz dönemde defileyi izleyenlere kısa süreliğine de olsa moral oldu.



MANKENLER BOY GÖSTERDİ

İzmir Ticaret Odası, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği ve Ege İhracatçı Birlikleri'nin destekleriyle Hyatt Regency İzmir İstinyePark'ta gerçekleştirilen etkinliğin ikinci gününde, tasarımcılar Nur Oskay, Taner Tabaklı ve Nazlı Terzioğlu'nun ürünleri de diğer defilelerde sergilendi. Rönesans Ajans modellerinin yer aldığı moda gösterilerinde, ünlü mankenler Ebru Öztürk, Gizem Barlak ve Simge Ünal da boy gösterdi.



MEZOPOTAMYA ESİNTİSİ

Koleksiyonu kış sezonunda yaptığı hazırlık aşamasından sonra ortaya çıkardığını söyleyen genç modacı, "Ürünleri hazırlarken İspanyol esintilerinden Mezopotamya'ya uzanan bir desen koleksiyonu hayal ettik. Bu nedenle tasarımlarda doğanın izlerini taşıyan motifleri ve desenleri, yine doğanın içindeki en güzel renklerle buluşturmayı amaçladık" dedi.

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