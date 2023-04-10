Onlar artık siyasette

Seçim tarihinin kesinleşmesinin ardından siyasette aktif rol almak isteyenler milletvekilliği aday adaylıklarını açıkladı. Milletvekili listesinde yer almak isteyenler arasında Türkiye'nin yakından tanıdığı sanat ve spor camiasından isimler de biliniyordu. Adaylık başvurusu yapan bazı isimler liste dışı kalırken bazıları da listelerin üst sıralarında yer almayı başardı. Gazeteci ve program yapımcısı Hulki Cevizoğlu, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, oyuncu Özlem Balcı, futbolcular Gökhan Zan ve Ünal Karaman seçimlerde milletvekili olmak için yarışacak.Ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Yazar, sinema ve dizi oyuncusu Yenişehirlioğlu, 2017 - 2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" dizisinde 5 sezon boyunca canlandırdığı "Tahsin Paşa" karakteriyle ün kazandı. Yenişehirlioğlu, TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Derviş karakterini oynadı. Daha çok roman türünde eserler veren bir yazar olan Yenişehirlioğlu, aynı zamanda da avukattır; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nden mezundur.Ünlü müzisyen Yücel Arzen Ak Parti'nin İstanbul 3. Bölge listesinde milletvekili adayı olarak gösterildi. 1970 yılında Adana'da dünyaya gelen Yüzel Arzen müzisyen ve piyanisttir. 150'ye yakın şarkı formundaki besteleri, Cem Karaca, Sertab Erener, Kıraç, Haluk Levent, Ahmet Özhan, Bülent Ersoy, Funda Arar, Ali Şan gibi isimler tarafından yorumlandı. 2001 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından hazırlanan 'Şiir Şehir İstanbul' adlı eserin müziklerini yazdı.'Seksenler' dizisinde canlandırdığı 'Yıldız' karakteriyle tanınan Özlem Balcı, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) 28. Dönem Muğla 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterildi. 'Seksenler' dizisindeki 'Yıldız' rolüyle de geniş çevrelerce tanındı. Özlem Balcı ayrıca, 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biyografik filmi 'Reis'te Emine Erdoğan'ı canlandırdı.Futbol dünyasının ünlü isimleri Ünal Karaman ve Gökhan Zan, İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu. Ünal Karaman Konya'dan, Gökhan Zan ise Hatay 2. sıra aday olarak açıklandı. Ünal Karaman ve Gökhan Zan'a parti rozetini İYİ Parti'nin Grup Toplantısı sırasında Genel Başkan Meral Akşener takmıştı.Ankara büyükşehir belediye eski başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek de AK Parti Ankara 2. Bölge'den 5. sıra adayı oldu. 1983 Ankara doğumlu Gökçek Başkent sahibi olduğu Beyaz TV'nin Genel Yayın Koordinatörü.Daha önce de milletvekilliği adaylıkları olana gazeteci ve program yapımcısı Hulki Cevizoğlu 2023 Genel seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 6. sıradan AK Parti milletvekili adayı oldu.