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Ünlülere liste şoku

Farklı partilerden milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yapan Candan Erçetin, Onur Akın, Filiz Taçbaş, Faik Öztürk, Davut Güloğlu ve İbrahim Tatlıses dün açıklanan listelere giremedi.

10.4.2023

Gazete

Ünlülere liste şoku
Sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri siyasete merak saldı. Candan Erçetin, Filiz Taçbaş, Onur Akın ve Mehmet Ali Çatal CHP'ye aday adayı olarak başvurmuştu. Faik Öztürk, İYİ Parti'den, Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi'nden, İbrahim Tatlıses ise AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu. Ancak sanatçıların beklediği olmadı. Adaylıklarına kesin gözüyle bakılan sanatçıların bir çoğu listelerin açıklanması ile şoka uğradı.

TATLISES'E 5. HÜSRAN
Sanatçı Candan Erçetin, sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal, türkücü Onur Akın ve oyuncu Filiz Taçbaş CHP'nin milletvekili aday listesinde kendine yer bulamadı. Onur Akın, kendisi adına yapılan "Vekil listesine alınsın" paylaşımlarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili aday adayı olan Davut Güloğlu ve AK Parti'den 5. kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses de listede kendine yer bulamayıp hüsrana uğrayan isimler arasında yerini aldı.
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