Bayramda kilo almamak için öneriler

Bayramın gelmesiyle birlikte oruç döneminde yaşanan kısıtlı beslenmenin sona ermesi kontrolsüz bir beslenmeyi beraberinde getirebilir. Bu nedenle önümüzdeki hafta sonu bayram günlerinde beslenmenize dikkat etmeniz oldukça önemli. Ramazan dönemindeki uzun süre açlık metabolizmanızın yavaşlamasına neden olabilir. Dolayısıyla bayram ve sonrasında kontrolsüz şekilde beslenmek kilo almanıza neden olacaktır. Hem bayramın tadını çıkarıp hem kilomuzu ve sağlığımızı nasıl koruyabiliriz diyorsanız, bunun cevabı tabii ki porsiyon kontrolünü ve dengeyi sağlayabilmek.



ÖNCE SAĞLIKLI BİR KAHVALTI

Bayram sabahı güne başlarken hafif bir kahvaltı yapmalısınız. Protein açısından zengin olan yumurta ve peynir, su ve lif içeriği açısından zengin domates, salatalık, yeşillikler gibi sağlıklı alternatiflere kahvaltıda yer verebilirsiniz. Bu besinleri tercih ederken olabildiğince kızartma, kavurma gibi işlemlerle yapılmış olan yiyeceklerden uzak durmalısınız. Kahvaltıda tercih edilen sucuk, sosis gibi şarküteri ürünlerinden; börek, açma, simit gibi hamurişi besinlerden yüksek yağ ve kalori içeriği nedeniyle uzak durmalısınız.



1 PORSİYON BAKLAVA 500 KALORİ

Ülkemizde bayram denince akla hemen çikolatalar, şekerler, bol şerbetli tatlılar gelir. Akraba, arkadaş, aile ziyaretlerinde şeker içeriği oldukça yüksek ikramlar verilir. Günümüzde yapılan araştırmalarda da görüldüğü üzere artık basit şekerin vücuda verdiği zarar göz ardı edilmemelidir. Bayramda tüketeceğiniz şerbetli tatlılar kan şekerinizde dengesizliğe ve aşırı kalori alımına neden olur. Bu durumun bir sonucu da kilo alımıdır. Bu sebeple verilen ikramlara olabildiğince hayır diyebilmelisiniz. Eğer hayır diyemediyseniz ve şerbetli tatlı tükettiyseniz diğer öğünlerinizde ekmek ve meyve tüketiminde kısıtlamalar yapabilirsiniz. Şerbetli tatlılar tüketirken beraberinde süt, ayran gibi bir protein tüketirseniz kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağlayabilirsiniz. Tatlı tercihlerinin şerbetli tatlılardansa sütlü tatlılardan yana olması daha faydalı olacaktır ama elbette tatlı ihtiyacınızı sağlıklı şeker kaynakları olan meyvelerden sağlamanız sağlığınız için en doğrusudur. Burada bir önemli konu ise çocuklarımızdır. Özellikle çocuklarımızın nasıl beslendiği biz yetişkinlerden çok daha hassas bir konudur. Fazla miktarlarda şeker tüketimi çocukların ağız ve diş sağlığı için risk teşkil eder. Çocuklarımızın eklenmiş şeker tüketimini azaltabilmek için onları meyve, kuru meyve, kuruyemiş, sütlü dondurma gibi sağlıklı alternatiflere yönlendirmeliyiz.



FAZLA KAFEİNE DİKKAT

Bayramda sunulan ikramlardan biri ise içeceklerdir. Asitli ve şekerli içeceklerin tüketilmemesi gerektiği bilinen bir gerçekken gözden kaçan bir durum var oda çay ve kahve tüketimi. Kahve ve çayın fazla tüketilmesi vücudunuzdan su kaybına neden olur. Aynı zamanda fazla kafein alımı çarpıntı, tansiyon, uyku bozukluklarına neden olabilir bu nedenle çay ve kahve tüketimini sınırlandırmalısınız. Her ziyarette çay, kahve içmek yerine bitki çayları veya meyvelerle yapılan şekersiz soğuk çaylardan faydalanabilirsiniz.



GECE ATIŞTIRMALARI BİTMELİ

Ramazan'da gece ara öğünü ve sahur gibi kazandığınız bazı alışkanlıklar var. Ramazanda kazandığınız bu alışkanlıklar, Ramazan'ın bitişiyle birlikte sona ermelidir. Diğer bir durum da fiziksel aktivitenin azalmasıdır. Bayram boyunca gidilen misafirliklere mümkün olan mesafelerde yürüyerek gitmeyi tercih etmeniz bu açıdan faydalı olacaktır.



SUSUZ KALMAYIN

Bayram günleri genelde çok hareketli ve koşuşturmalı geçer. Ziyaretlerinizi yaparken günün verdiği yoğunlukla su tüketimini ihmal edebilirsiniz. Ramazan boyunca kaybettiğiniz suyu yerine koyabilmek için günde en az 2,5 litre su tüketmelisiniz. Su vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar ve iştah kontrolüne yardımcı olur. Şeker tüketiminin arttığı bayram günlerinde suyun önemi özellikle artar. Ayran, kefir, süt, şekersiz limonata, bitki çayları, şekersiz komposto ve hoşaftan sıvı alımınızı arttırmak için faydalanabilirsiniz.

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