12 yaşındaki şef CSO’yu yönetecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gerçekleştireceği konserde 6'ncı sınıf öğrencisi Atahan Dinç (12), şef ve solist olarak yer alacak.



'MEVSİMLER' YORUMU

Geleceğin keman virtüözleri arasında gösterilen Dinç, konserde İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin en ünlü ve en sık seslendirilen eseri 'Mevsimler'i şef ve solist olarak yorumlayacak. Ağabeyinin aldığı keman derslerine katılan ve keman sanatçısı Can Özhan tarafından keşfedilerek keman ile olan yolculuğuna başlayan Atahan Dinç, konserin yapılacağı salonda son provasını gerçekleştirdi. Atahan Dinç, günde en az 5 saat keman çaldığını belirterek, "Keman eğitimime ilk başladığımda hızlı bir ilerleme kat ettim. Bu bana büyük bir avantaj sağladı. O zamanlar bu işin ciddiyetini tam anlayamadığım için çok fazla çalışmıyordum; ama artık böyle sahnelerde performans sergilediğim için fazlasıyla çalışıyorum" dedi.

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