2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

Batman'da yaşamına son veren İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek paylaşım yapan Hazal Kaya için, 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, oyuncu Ezgi Mola'nın 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, suç duyurusunda bulunmuş, mahkeme, 24 Mayıs'ta Mola'ya hakaret suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün adli para cezası karşılığı 6 bin 960 lira para cezası vermişti. Hazal Kaya da bu süreçte paylaşımda bulundu. Akkuş, bu paylaşımı nedeniyle Kaya hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kaya hakkında, 'Alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, daha önce sosyal medya üzerinden paylaşımı yapan ve aralarında Farah Zeynep Abdullah, Melek Mosso, Atilla Taş, Barış Atay, Hasibe Eren, Mahsun Kırmızgül, Funda Eryiğit, Sarp Akkaya, Tan Taşçı ve Gökhan Özoğuz'un olduğu 23 isim hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.