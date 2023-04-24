Ünlüler çocukluk günlerine döndü

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103'üncü yılı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlandı. Ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi. Pek çok ünlü kendi çocukluk karelerini paylaşırken Seda Bakan bayramı Kahramanmaraş'taki depremzede çocuklarla kutladığı anları takipçileriyle de paylaştı. Selda Bağcan ise ilk sahneye çıktığı günün fotoğrafını paylaşarak bu özel günü kutladı...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı herkese kutlu ve mutlu olsun. O çocuksu saflığı, gözü karalığı, heyecanı ve inancı hiç kaybetmemek dileğiyle... Huzurla, coşkuyla, neşeyle nice bayramlara, bayram tadında güzel günlere...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.23 Nisan kutlamalarında ilk kez sahneye çıktığımda çekilen fotoğrafı paylaşmak istedim. O zamandan bu zamana birçok şey değişti, değişmeyen sahneye çıkarken heyecanım ve Atatürk sevgisidir...23 Nisan çocukluğumu hiç yaşamadığım çocuk bayramını kutluyorum ve çocuklarımızı çok seviyorum. Yarabbim hiç bir anneyi babayı çocuksuz bırakma Allah'ım.'EGEMENLİK ulusundur' diyerek Kurtuluş Savaşı'nı bir Millet Meclisi ile yürüten yer yüzündeki tek lider Mustafa Kemal'dir. 23 Nisanlar'daki çocuksu sevincimiz de işte bu yüzdendir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.Bugün tüm dünya çocuklarının, bugün hepimizin! Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına hediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.23Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.