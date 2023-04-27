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Haberler Sarmaşık Hande Erçel’in acı günü

Hande Erçel’in acı günü

27.4.2023

Gazete

Hande Erçel’in acı günü
Ünlü oyuncu Hande Erçel aldığı ölüm haberi ile sarsıldı. Büyük bir acıyla yıkılan Erçel, İtalya tatilini bırakıp apar topar Türkiye'ye döndü. Hande Erçel, dedesinin vefat ettiği haberini beyaz güvercin emojisi ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ile duyurdu. Türkiye'ye iniş yapan oyuncu, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlerini yuman dedesi için doğrudan Bandırma'ya gitti. Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in dedesi emekli Hava Astsubayı Metin Erçel (82), ikindi namazını müteakiben Bandırma Haydarçavuş Camii'nde kılınan cenaze namazı ardından ebedi istirahatgahına uğurlandı.
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