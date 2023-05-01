  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Hayranlıkla Karsu’yu dinlediler

Hayranlıkla Karsu’yu dinlediler

1.5.2023

Gazete

Hayranlıkla Karsu’yu dinlediler
Bu yıl 12. kez düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nin ikinci gününde sanatçı Karsu Dönmez sahne aldı. Karsu, gecede söylediği şarkılarla Çeşmeli vatandaşların yanı sıra çevre illerden gelen hayranlarına adeta müzik ziyafeti yaşattı. Karsu, konserin ilerleyen saatlerinde ise kendisine yöneltilen alkış ve tezahüratlar sonrası sahneden inerek kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla beraber, sevilen şarkılarını seslendirdi. Adını Hatay'ın Karsu köyünden alan ve depremde çok sayıda yakını kaybeden Karsu, konserin ilerleyen dakikalarında ise 'Neredesin Sen' isimli şarkıyı seslendirerek duygusal anlar yaşattı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Karsu, sevenlerinin alkışlarıyla geceyi noktaladı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA