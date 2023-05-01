Hayranlıkla Karsu’yu dinlediler

Bu yıl 12. kez düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nin ikinci gününde sanatçı Karsu Dönmez sahne aldı. Karsu, gecede söylediği şarkılarla Çeşmeli vatandaşların yanı sıra çevre illerden gelen hayranlarına adeta müzik ziyafeti yaşattı. Karsu, konserin ilerleyen saatlerinde ise kendisine yöneltilen alkış ve tezahüratlar sonrası sahneden inerek kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla beraber, sevilen şarkılarını seslendirdi. Adını Hatay'ın Karsu köyünden alan ve depremde çok sayıda yakını kaybeden Karsu, konserin ilerleyen dakikalarında ise 'Neredesin Sen' isimli şarkıyı seslendirerek duygusal anlar yaşattı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Karsu, sevenlerinin alkışlarıyla geceyi noktaladı.

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