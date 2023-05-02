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Haberler Sarmaşık Alaçatı Ot Festivali’nde Duman Izdihamı

Alaçatı Ot Festivali’nde Duman Izdihamı

2.5.2023

Gazete

Alaçatı Ot Festivali’nde Duman Izdihamı
Bu yıl 12'ncisi düzenlenen milyonların katıldığı "Otların Rüzgarlı Öyküsü" Alaçatı Ot Festivali'nde Duman rüzgarı esti. Duman, Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Alaçatı Ot Festivali kapsamında sevenleriyle buluştu. Festival alanını dolduran Alaçatılılar Duman'ın sevilen şarkılarıyla gelen 'Bahara merhaba' dedi. Konserde seslendirilen şarkılara, Alaçatı Çamlıkuyu Meydanı'nı dolduran yüzbine yakın insan eşlik etti. Her zaman olduğu gibi sahne performansıyla beğeni toplayan Duman, festivalin en kalabalık seyirci rekorunu kırmış oldu. Müziği ve enerjisiyle olduğu kadar özgün sahnesiyle konseri izleyenleri büyüleyen Duman'ın elemanları, konser sonu tişört ve gitar penalarını seyircilere dağıtırken izdiham yaşandı. Konser bittikten sonra seyirciler alanı boşaltmayınca Duman grubu tekrar sahneye çıkıp iki şarkı daha seslendirdi.
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