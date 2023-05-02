İki eski dost aynı sahnede

Fantezi müziğin beste bankası Selami Şahin ile pop müziğin gülen yüzü Nükhet Duru, haftasonu İzmirli dinleyicileri için bir araya geldi. İnciraltı'ndaki bir mekanda sahne alana ikili, enerjik yapıları ve performanslarıyla konuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Uzun zamandır İzmir'de konser vermeyen ve yaz döneminde bol bol burada olacağını söyleyen Nükhet Duru, gecede mikrofon başına ilk geçen isim oldu. İşveli tavırları ve sempatikliğiyle yıllardır hayranlarının beğenisini kazanan Duru, İzmir sahnesinde yine aynı güzelliğini sergiledi. Gecenin devamında yüzlerce sevilen şarkının yaratıcısı Selami Şahin sahneyi devraldı.



SAHNEDE DÜET YAPTILAR

Kendi bestelerinden oluşan repertuarıyla muhteşem bir program gerçekleştiren usta sanatçı Selami Şahin, dinleyicilere "Yıllardır Selami Şahin varsa, sizin sevginizle var. Allah sizleri başımdan eksik etmesin" diyerek şükranlarını sundu. 1970 senesinde yazdığı ve Altın Kelebek yarışmasında

10 eser arasından birincilik ödülünü alan "Sen Mevsimler Gibisin" parçasını söylerken sahneye bir anda Nükhet Duru çıkageldi. Şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşayan Selami Şahin, şarkıyı onunla birlikte seslendirdi. Birkaç parçada düet yapan ikili, dinleyicilere keyifli bir haftasonu yaşattı. Şarkıların ardından konuşan Şahin, "Nükhet Hanım en eski dostumdur. Sahneyi bu gece onunla paylaştığım için çok mutluyum" yorumunu yaptı.



ERCAN AKGÜN

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