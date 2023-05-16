Meclis’in yeni ünlü simaları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde partilerin aday listelerinde tanıdık yüzler de yer almıştı. Futbolcu, oyuncu, gazeteci, sunucu, sporcu ve milli atletlerin yer aldığı listelerden bazı isimler meclise girmeyi başardı. Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'da AK Parti'nin aday olmuştu.Yenişehirlioğlu milletvekilliği kazanan ünlülerden oldu. Müzisyen Yücel Arzen ise AK Parti'nin İstanbul'dan milletvekili seçilen isimlerinden. Eski futbolcu Ünal Karaman ise İYİ Parti Konya'dan aday olmuştu. Karaman siyaset hayatına Konya'dan giriyor. AK Parti'de müzisyen Yücel Arzen, İstanbul 3. Bölge 14. sıradan aday olmuştu. Arzen, sıradan milletvekili seçildi.İYİ Parti'den eski futbolcu Gökhan Zan, milletvekili seçilemedi. Oyuncu Özlem Balcı ise MHP Muğla'dan aday oldu ancak seçilemedi. TİP Muğla adayı Mehmet Aslantuğ, TİP Balıkesir adayı oyuncu Serhat Özcan, TİP'in İzmir adayı İrfan Değirmenci de meclise giremedi. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı Davut Güloğlu da kazananları arasında yok. Oyuncu İlyas Salman'ı TKP İstanbul'dan aday göstermişti. Salman meclise giremedi. YSP İstanbul milletvekili adayı oyuncu Kerem Fırtana da meclise giremeyen bir başka ünlü oldu.