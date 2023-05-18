atv’ye Dubai’den ödül

ATV'NİN beğeni ile izlenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'na anlamlı bir ödül daha geldi. Dizide Fırat karakterini canlandıran Berk Oktay, Dubai'de Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Ödülü'nü aldı. Dizideki performansı ile yurt dışında da sevilen Berk Oktay, Dubai'de gerçekleştirilen Golden Wings Ödül törenine bizzat kendi katılıp, ödülünü aldı. Şıklığı ile göz dolduran yakışıklı oyuncuya ilgi büyük oldu. "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi olan Berk Oktay ödülü ile poz verip dizinin hayranlarına teşekkür etti. Heyecan dolu hikayesi ile Bir Küçük Gün Işığı her Pazartesi atv'de.

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