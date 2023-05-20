Ataürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 104'üncü yıldönümü yurt içinde, yurt dışı temsilciliklerimizde ve KKTC'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Ünlü isimler de yaptıkları paylaşımlarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladılar. İşte o paylaşımlar: Türkan Şoray, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Ata'mızın ışığında, geleceğimiz size emanet gençler" derken Gülşen Bubikoğlu da bir paylaşım yaptı ve, "Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emaneti, Cumhuriyet vazgeçilmezdir. Daima koruyacağız..." dedi.



PAYLAŞIM YAPTILAR

Ferhat Göçer de 19 Mayıs paylaşımı yaptı. Göçer, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" dedi. Erol Evgin paylaşım yaphan bir diğer ünlü isim oldu. Evgin, "Sevgili dostlar; 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mızı Cumhuriyetimizin 100. yılında artan bir coşkuyla kutluyoruz. Bayramımız kutlu olsun" dedi. Hülya Avşar, Hülya Koçyiğit, Ajda Pekkan, Ebru Gündeş, Hadise, Mustafa Ceceli, Ebru Yaşar, Alişan ve Merve Özbey de sosyal medya hesaplarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan diğer ünlü isimler oldu.

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