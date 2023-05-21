19 Mayıs konserleri Egelileri coşturdu

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi. Gündoğdu Meydanı'nda sona eren Gençlik Yürüyüşü sonrasında, vatandaşlar meydanda düzenlenen Mabel Matiz konserine katıldı. On binlerce kişinin toplandığı alanda şarkılarıyla herkesi coşturan Matiz, "İzmirlilerle olmak mutluluk verici" dedi.



ÖNCE DERYA SONRA DJ

Kuşadası'nda ise Derya Uluğ coşkusu yaşandı. İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte binlerce kişi bir araya geldi ve Derya Uluğ'un performansıyla unutulmaz bir gece yaşandı.



TİRE'DE PERA SAHRE ALDI

Kuşadası halkının yoğun ilgi gösterdiği konserde güzel şarkıcı, sevilen parçalarını seslendirerek izleyicilere keyifli bir müzik deneyimi yaşattı. Konser öncesinde gerçekleşen dans gösterileri ve DJ performansı da katılımcılardan büyük beğeni topladı. Tire'de de, Grup Pera rüzgarı esti. Rock müziğin sevilen topluluğu Pera, Gölet Şenlik alanında sahne aldı. Böylesine anlamlı bir günde gençlerle buluşmaktan son derece mutlu olduklarını ifade eden Grup Pera üyeleri, en kısa sürede tekrar Tire'de konser vermek istediklerini belirtti. Sevilen şarkıcı Soner Sarıkabadayı ise Aydın'daydı. Konserde binlerce genç, doyasıya eğlendi. Kutlamalar kapsamında Aydın Efeler Kent Meydanı'nda konser veren Soner Sarıkabadayı, sahneye "Pas" şarkısıyla çıktı. Sarıkabadayı'nın seslendirdiği eserlere meydanı dolduranlar eşlik etti.



ERCAN AKGÜN

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