Şahanzedeler tek tek ortaya çıktı

Şahan Gökbakar ile rol aldığı filmde ücretini alamadığını iddia eden oyuncu Mehmet Önder, sosyal medya hesabından ünlü komedyene tepki gösterdi. Önder, "Burada namuslu vatansever pozu kesme, senin ne olduğunu anlatsam insan içine çıkamazsın" dedi. Gökbakar ise Önder'e cevap vermeyerek engelledi. Oyuncu ve sunucu Mehmet Önder, yaptığı paylaşımlarda daha önce bir film projesinde birlikte çalıştığı komedyen Şahan Gökbakar'ı hedef aldı. Gökbakar dışında kimsenin ücretini alamadığını ileri süren Önder, yaşananları anlattı.



İNSAN İÇİNE ÇIKAMAZSIN

Hesabından sık sık seçim gündemiyle ilgili paylaşımlar yapan Gökbakar'ın bir tweetine cevap veren Mehmet Önder, "Bak Şahan, seninle aynı filmde oynadık, kardeşin yönetmendi, senin dışında kimse parasını alamadı, bilmiyorsun zannedip sana söyledim meğer emekçilerin hakkını sen ve kardeşin yiyormuşsunuz, burada namuslu vatansever pozu kesme, senin ne olduğunu anlatsam insan içine çıkamazsın" dedi.



DİĞER MESAJLARI PAYLAŞTI

Paylaşımının ardından daha önce Şahan Gökbakar ile sorun yaşadığını ileri süren birçok kişinin kendisine attığı mesajları yayınlayan Önder, "Şahanzeler ve Şahansavarlar yazıyor dünden bu yana, tebrik ve teşekkür ediyorlar" dedi. Mesaj gönderen bir diğer isim de Gökbakar'ın restoranlarında çalışan bir iç mimar oldu. İsminin açıklanmasını istemeyen iç mimar 30 bin lira alacağının olduğunu yazdı.



"KAÇMA, MERT OL"

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulan Şahan Gökbakar ise Mehmet Önder'in paylaşımlarına sessiz kaldı. Gökbakar'ın kendisini engellediğini gören Önder, "Bir yanlışlık varsa düzelt, iftira ise dava et ama kaçma, mert ol" diyerek tepkisini gösterdi.

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