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Haberler Sarmaşık ‘Evlilik hayalim yok’

‘Evlilik hayalim yok’

25.5.2023

Gazete

‘Evlilik hayalim yok’
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek sahil hattında yürüyüş yaparken görüntülendi. Tek başına yürüyüşe çıkan Nilperi Şahinkaya, bir ara mola vererek muhabirlerin sorularını yanıtladı. Heykeltraş sevgilisi Emre Yusufi ile uzun süredir birlikte olan Nilperi Şahinkaya, evlilik düşünüp düşünmediklerinin sorulması üzerine şöyle konuştu: "Güzel, sakin giden bir ilişkimiz var. Evlilik düşünmüyoruz ama düğünlere katılacağız. Hiç evlilik beklentim olmadı. Öyle bir konuşmamız da geçmedi. Açıkçası evlilik hayalim yok."
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