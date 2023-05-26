‘Kalp masajı yaptım ama kurtaramadım’

Ünlü sanatçı İlham Gencer önceki akşam hayatını kaybetti. Oğlu ünlü sanatçı Bora Gencer'in evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan İlham Gencer hastanede yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından sevenleri Gencer ailesine taziye ziyaretlerinde bulundu. Evde yattığı sırada bir anda fenalaşan ve kalbi duran Gencer'e oğlu kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılan Gencer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gencer, sevenlerini yasa boğdu.

SEVENLERİ AKIN ETTİ

Bodrum'daki oğlu Bora Gencer'in evine akın eden sevenleri ve dostları gözyaşlarını tutamadı.Bora Gencer babasının cenazesinin bugün Cuma namazının ardından kaldırılacağını ifade ederek, "Çok üzgünüm. 2 yıllık bir süre içerisinde uğraştık. Ona emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele vermiştik. Hem karakter olarak hem de vücut olarak sağlam bir insandı. Beklemiyorduk, maalesef ani oldu. Evde fenalaşmış, ben geldiğimde kalp masajı yaptım babama. Uğraştım, daha sonra ambulans geldi. Hastanede de uğraştılar ama babamı maalesef kaybettik. Cenazemizi Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defin edeceğiz" dedi.

100'ÜNCÜ YAŞINI KUTLADIK

Babasına kendi bakmak istediği için Bodrum'a getirdiklerini belirten Bora Gencer, "Çok güzel zamanlar geçirdik. Doğumgününü kutladık. Buraya kadarmış" dedi.

'MÜTHİŞ BİR İNSANDI'

Babasının çok sayıda seveni olduğunu belirten Bora Gencer, "Babamın gece kulübünden bir beyefendi beni birkaç yıl evvel Beşiktaş'ta çevirdi. 'İlham abi sayesinde hepimiz ev sahibi olduk' dedi. 'Senin baban müthiş bir insandı' dedi. Bu bana yeter. En büyük arzusu her zaman Türkiye'nin iyi olması" dedi.

Ajda Pekkan, İlham Gencer'in vefatının ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

ADEM ÜLKER