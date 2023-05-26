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Haberler Sarmaşık Klip çekiminde denize girdi

Klip çekiminde denize girdi

26.5.2023

Gazete

Klip çekiminde denize girdi
ŞARKICI Fulin, yeni şarkısı 'Merkür' için kamera karşısına geçti. Önceki gün Kilyos sahilinde klip çeken Fulin, senaryo gereği denize girince, dalgalar karşısında zor anlar yaşadı. Son zamanlarda beğendiği şarkılar sorulan Fulin, "Akılda kalan hiç bir şarkı yok. Hepsi aynı fabrikadan çıkmış gibi birbirinin kopyası" dedi. Birçok ünlü ismin Eurovision hakkındaki açıklamaları sorulan Fulin, "Evet herkes Türkiye'yi temsil etmek için açıklamalar yapıyor ama o kadar basit bir durum değil. Daha ingilizce iki cümleyi bir araya getiremeyen isimler ülkemizi temsil etmek istiyor" dedi.
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