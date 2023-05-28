AKÜ Konservatuvarı ilk otizmli öğrencisini mezuniyete hazırlıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmaya hazırlanan otizmli piyanist Koral Erdeniz, müziğin yanı sıra akademik anlamda da kendini geliştirmek istiyor. İki yaşında otizm tanısı konulan Erdeniz'in 7 yaşında müziğe ilgisi olduğunu fark eden ailesi, bu konuda araştırma yaptı. Götürülen yerlerde bazı akademisyenler çocuğun, "mutlak kulak" olarak adlandırılan ve doğadaki tüm sesleri herhangi bir referansa ihtiyaç duymadan nota olarak tanımlayabilme diye açıklanan yeteneği olduğunu söyledi. Erdeniz, lise eğitiminin ardından 2019'da kazandığı AKÜ Devlet Konservatuvarı'na başladı. Ailesinin desteğini hep yanında gören Erdeniz, eğitimini başarıyla tamamladı.



"YETENEKLERİMİZİ KEŞFEDİN"

Koral Erdeniz, "Bugüne kadar okulumda çok güzel anılar biriktirdim. Mezun olacağım için çok üzülüyorum. Şu anda idolüm Buğra Çankır var. Doktora yapıyor. Üniversitede kalıp, öğretim üyesi olarak çalışmak istiyor. Benim de hedefim aynı" dedi. Çocuğunda otizm olan ailelere de çağrıda bulunan Erdeniz, "Ailelere tavsiyem, her otizmli çocukta bir yetenek vardır. Bu müzik, spor veya farklı bir şey olur. Yeteneklerini keşfedebilirlerse bu çocuklar hem mutlu hem de başarılı olacaktır" diye konuştu.



RAMAZAN AYDEMİR

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