Ünlülerden ikinci tura yoğun ilgi

FERHAT GÖÇER

Ferhat Göçer vatandaşlık görevini yaptığını sosyal medyaden "2.tur oyumuzu kullandık" sözleriyle duyurdu.

DİDEM UZEL SARI

Eski model Didem Uzel, "Hayırlı olsun" demekle yetindi.

BURAK ÖZÇİVİT

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit oyunu kullandı. Eşi Fahriye Evcen ile sırasıyla oy kullanmaya geldiğini belirten Özçivit, "Vazifemizi yerine getirmeye geldik. Fahriye evde sırasıyla kullanıyoruz oyumuzu" diyerek iyi dileklerini iletti.

SEREN SERENGİL

Seren Serengil sandık başındaki fotoğrafını "Hayırlı olsun Türkiye'm lütfen gidin oy verin" sözleriyle paylaştı.

HATİCE

ŞARKICI Hatice patili dostu ve 50'li yıllardan kalma imajıyla sandık başına gitti.

Fedon bayrak tişörtü ile geldi

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Dilan Çiçek Deniz Eyüpsultan'da bulunan Göktürk Nejat Sabuncu İlkokulu'nda oyunu kullandı. Saat 13.00 sıralarında oy kullanacağı sınıfa girerek oyunu kullanan ünlü oyuncu daha sonra okuldan ayrıldı.



FEDON BAYRAK TİŞÖRTÜ İLE GELDİ

ŞARKICI Fedon Kalyoncu, oyunu Muğla'nın Bodrum ilçesinde kullandı. Seçim güvenliği kapsamında 450 kolluk görevlisinin görev yaptığı ilçede, şarkıcı Fedon Kalyoncu da Torba Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde kurulan sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi sırasında Fedon, "Ulu Önder Atatürk'ümüzün kurduğu laik ve demokratik dönemin devamı için hayırlı olsun" dedi.

BURCU KARA

Oyuncu Burcu Kara sandık başındaki fotoğrafını "Verdiğimiz karar yada vermediğimiz bir oy inanın kul hakkıdır ülkemizdeki herkesin üstünde. Geleceğimiz aydınlık olsun,sonuç hayırlı,uğurlu olsun inşallah. Bir olalım, beraber olalım" cümleleriyle paylaştı.

ALP KIRŞAN

Alp Kırşan oy vermeye çocuklarıyla birlikte gitti.

FATİH TERİM

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. 69 yaşındaki Terim'in görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

ATA DEMİRER

Komedyen Ata Demirer de Bozcaada ilçesi Halk Eğitim Salonu'nda 1004 numaralı sandıkta oy kullandı.

KIVANÇ TATLITUĞ

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Göktürk'te Nejat Sabuncu İlkokulu'nda oyunu kullandı.

ADEM ÜLKER