Ünlülerden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları yağdı

MESUT ÖZİL

MESUT Özil Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte fotoğrafını paylaşarak "Hamdolsun" dedi.

ALİŞAN

BÜYÜK hizmetler, 20 yılı aşkın bir süre milleti için çalışan ve hep kazanan büyük lider. İnşallah hizmetlere devam, çok daha iyi olacak her şey. Türkiye liderini bir kez daha seçti. Biz Ankara'ya uğurladık Sn Cumhurbaşkanımızı şimdi bütün dünyaya seslenecek... Dinlesin dünya.

SEVİM EMRE

BÜYÜK Türkiye'min imanlı inançlı yüreği insan sevgisiyle dolu devrimci Cumhurbaşkanım en başta biz olmak üzere Türkiyem sizi seviyor bu millet sizi çok seviyor. Rabbim size sağlıklı bir ömür versin. Allah sizden razı olsun Allah'a emanet olun sizinle gurur duyuyorum. Rüyamda bu sonucu görmüştüm. Güzellikleri bana malum eden rabbime şükürler olsun.

AHMET YENİLMEZ

"TÜRK milliyetçileri son sözü söyledi. Türkiye Yüzyılı merhaba" mesajını paylaştı.

DOĞUŞ

EVDE çocuklarının Türk bayraklı kutlamalarını paylaşarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

POLAT YAĞCI

BİR dönüm noktasını daha geride bıraktık... Hem milletimize hem devletimize hayırlı olsun. Bu süreçte oyunu kullanarak demokrasiye sahip çıkan herkese kendi adıma teşekkür ederim. Yine bu süreçte, özü sözü bir, düşüncesi ne olursa olsun rengini belli etmekten çekinmeyen herkesi tebrik ederim... Sonuçlar açıklanmadan bir kenarda çaktırmadan gizlenmeye çalışan, sessiz kalmayı tercih eden, 'duruma göre' pozisyon alan, kapalı kapılar ardında konuşurken cengaver kesilip, sosyal medyada ya da toplum içinde dut yemiş bülbüle dönen ve 'SONUÇ KESİNLEŞTİKTEN SONRA' destek ve bağlılık mesajları atan, fotoğraf paylaşan 'arkadaşlar', bu sonuç en çok da sizlere hayırlı olsun...

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU

AK Parti'den Manisa Milletvekili seçilen Bahadır Yenişehirlioğlu, 2023 Türkiye kazandı paylaşımıyla zaferi kutladı.

HASAN KAÇAN

AK Parti'nin seçim zaferi için "Aman sabahlar olmasın" diyerek sevincini paylaştı.

GÜLŞAH ALKOÇLAR

29 Mayıs 1453 Fatih Sultan Mehmet ve 29 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan PazaRTSi Klasiği yazan Antalya Lider Gazetesi'nin kapağını paylaşarak İstanbul'un fethinde gerçekleşen zaferi kutladı.

ŞENOL İPEK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafını "Kazanan ülkemiz, hepimiz bu ülkenin evladıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızı kutluyor, tebrik ediyorum" sözleriyle paylaştı.

YUSUF GÜNEY

13. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemiz için hayırlı işlere imza atmasını temenni ediyorum.

UĞUR IŞILAK

ÜNLÜ şarkıcı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TEknofest'teki fotoğrafını paylaşarak, "Allah seni korusun" dileğinde bulundu.

YAVUZ BİNGÖL

ÜNLÜ şarkıcı, "Hiç kimse kaybetmedi, Türkiye kazandı. Hemen şimdi birbirimize sarılmaya, kahkaha ve gözyaşlarımızı ortak kılmaya ihtiyacımız var. Hemen şimdi kökümüzü ve ortak hafızamızı yeniden hatırlamaya, insanlığımızı iyiliklerle ve sanatla bezemeye ihtiyacımız var, Hemen şimdi, 85 milyon insanımızın duası kardeşlik, bereketi de sevgi saygı ve hoşgörü olsun. Yalnız ve güzel ülkemin Büyük Türkiye Yüzyılı başlıyor."paylaşımı yaptı.