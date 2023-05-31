Yaz ekranında ATV rüzgarı esecek

Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği etkileyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye hazırlanan Üvey Anne'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Yayın için gün sayan dizinin teaser çekimleri için 282 kişi bir araya geldi. 10 saatte gerçekleştirilen çekimlerde 22 kişilik ana cast, 90 kişilik ekip, 150 yardımcı oyuncu ve 20 kişilik müzisyen ekibi yer aldı. Senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, gerçek bir hikâyeden esinlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor.Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.Çekimleri Ordu'da devam eden atv ekranlarının iddialı yeni projesi Vermem Seni Ellere'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Sosyal medyada ses getiren tanıtım kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Dizinin başrol oyuncuları Emre Bey ve Buse Meral'in gözüktüğü tanıtıma Ordu'nun eşsiz manzaraları ile Kazım Koyuncu ve Şevval Sam'ın seslendirdiği Gelevera Deresi'nin çalması damsga vurdu. Yurt dışında izlenme rekorları kıran Forever More'ın uyarlaması olan Vermem Seni Ellere; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini ekranlara taşıyacak. Yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği, dizinin yönetmen koltuğuna Ali Balcı otururken, dizinin oyuncu kadrosunda; Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar gibi isimler de bulunuyor