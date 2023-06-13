Tüm sorular cevap buluyor

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam sezon finaliyle ekranlara gelecek. Saat 20.00'de izleyici ile buluşacak dizinin final bölümünde Cezayir ve Dumrul karşı karşıya kalır ve birbirlerine silahlarını doğrultur. Dumrul'un Cezayir'i vurmak için elinde fırsat olmasına rağmen Cezayir'i vurmaz. Cezayir, Dumrul'a kendisini neden vurmadığını sorunca aldığı cevap Cezayir'i daha çok öfkelendirir. Cezayir, Dumrul ve Tatavlalı'dan kurtulmak için plan yaparken Dumrul da Tatavlalı'ya teklifte bulunur. Eğer Tatavlalı, Dumrul'dan aldığı görevi yerine getirirse hayalini kurduğu özgürlüğüne kavuşacaktır. Firuze manevi babası olan Dumrul'la ilgili büyük hayal kırıklığı yaşar. Yaşadığı stres Firuze'ye fazla gelmeye başlar. Firuze, çocuklarının hayatının da tehlikede olduğunu hesaba katarak herkes için iyi olacağını düşündüğü bir karar alır. Cezayir, geçen tüm zor zamanlara rağmen yanında duran Leyla'nın hayalini gerçekleştirmeye karar verir.

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