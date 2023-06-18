Mehmet ve Zeliş’in hikayesi

Yapımcılığını AKN filmin üstlendiği, ele avuca sığmayan Mehmet ile inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesinin anlatılacağı 'Vermem Seni Ellere', dizinin çekimleri Ordu'da devam ediyor.

Etkileyici konusu dışında Karadeniz'in eşsiz doğasını izleyiciyle buluşturacak yapımın görüntüleri herkesi ekran başına kilitleyecek. Bu akşam ilk kez izleyici karşısına çıkacak 'Vermem Seni Ellere'nin kısaca konusu şöyle: Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş... Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir. Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır. Mehmet'in tek kurtuluş yolu ise arkasında bıraktığı, koşarak kaçtığı hayatına dönmesidir.