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Hareketli Çeşme gecelerine ‘Merhaba’

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler Çeşme’ye adeta akın etti. Havanın yağmurlu olmasına rağmen denize girip eğlencenin tadını çıkaran cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri, turistik ilçenin gözde plajlarında yorgunluk attı

ERCAN AKGÜN

19.6.2023

Gazete

Hareketli Çeşme gecelerine ‘Merhaba’

ÜNLÜ KONUKLAR EŞLİĞİNDE AÇILDI

Genç işletmeciler Burak Çetinkaya, Zeynep Hedbe, Ferhat Kalkan ve Orhan Özdeniz'in ortaklığında Alaçatı'da yeni bir eğlence mekanı açtı. Mekanın ilk gecesinde, ünlü şarkıcılar Cem Belevi ve Hera Aslan da davetliler arasındaydı. Lezzetli yemeklerle ağırlanan konuklar, daha sonra bar kısmına geçerek eğlenceli bir geceye eşlik etti.

SEZON BİTTİ TATİL BAŞLADI

Oyuncu İbrahim Büyükak ile işletmeci Mustafa Aksakallı, Aya Yorgi Koyu'nda birlikte görüntülendi. Uzun yıllardır iyi dost olan ve her yaz Çeşme'de mutlaka bir araya gelen ikili, denize girmek yerine iskelede sohbet etmeyi tercih etti.

Fenerbahçeli voleybolcu Rus pasör çaprazı Anna Nikolayevna Lazareva ile smaçör Bora Jozef Stanicki çifti, maç sezonunun tamamlanmasının ardından tatil için Çeşme'ye geçti. İkili, uzun süre şezlongda güneşlendikten sonra denize girip serinliğin tadını çıkardı. Yarım saat suda zaman geçiren çift, duş alıp tekrar yerlerine oturdu.

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