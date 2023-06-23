  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık ‘Model of Turkey’ için geri sayım başladı

Model of Turkey’ için geri sayım başladı

‘Model of Turkey’ için geri sayım başladı
İSTANBUL'DA düzenlenecek olan 'Model Of Turkey'de yarışacak 20 genç kız ve 20 genç erkek için ilk elemeler 24 Haziran'da İzmir'de yapılacak. Mitte Port Otel'de gerçekleştirilecek ön elemede erkek hem de kız model adayları, tarzlarını, zarafetlerini ve kendilerine özgü kişiliklerini sergileyerek Ferhan Aral, Tuğba Özay, Kadir Şeker ve Serdal Kara'nın oluşturduğu jürinin önünde podyuma çıkacak. Yarışma süresince bir film ekibi Model dizisi için çekimler yapacak. Türkiye'de ilk defa bir yarışmanın dizisi yapılmış olacak...
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA