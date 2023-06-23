‘Model of Turkey’ için geri sayım başladı

İSTANBUL'DA düzenlenecek olan 'Model Of Turkey'de yarışacak 20 genç kız ve 20 genç erkek için ilk elemeler 24 Haziran'da İzmir'de yapılacak. Mitte Port Otel'de gerçekleştirilecek ön elemede erkek hem de kız model adayları, tarzlarını, zarafetlerini ve kendilerine özgü kişiliklerini sergileyerek Ferhan Aral, Tuğba Özay, Kadir Şeker ve Serdal Kara'nın oluşturduğu jürinin önünde podyuma çıkacak. Yarışma süresince bir film ekibi Model dizisi için çekimler yapacak. Türkiye'de ilk defa bir yarışmanın dizisi yapılmış olacak...