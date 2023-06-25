İzleyici istedi mutlu final çekildi

YAPIMINI NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin beğenilen dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı' geçtiğimiz haftalarda 36. bölümle final yapmıştı. Ancak izleyicinin talebiyle sevilen dizi için iki farklı final sahnesi çekildi. İzleyicinin mutlu son talebine kayıtsız kalamayan ekip, 'Bir Küçük Gün Işığı'na mutlu sonla biten bir final sahnesi daha hazırladı. Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı, "A Little Sunshine" adıyla yurt dışında büyük ilgi gören dizi, daha önce İspanya, İsrail, Şili, Romanya, Ekvator, Macaristan ve Panama dahil birçok ülkeye lisanslanmıştı.

PAZARTESİ AKŞAMI YOUTUBE'DE

YURT dışı izleyicisi mutlu sonlu biten finallere alışık olduğu için çoğu ülke diziyi bu alternatif finaliyle ekranlara getirecek. Türk izleyiciler için de yeni final pazartesi akşamı Bir Küçük Gün Işığı'nın You- Tube kanalından yayınlanacak.