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Haberler Sarmaşık ‘Seni seviyorum Türkiye’

Seni seviyorum Türkiye

‘Seni seviyorum Türkiye’
87. Uluslararası Bergama Kermes Festivali'nin 5. gününde sahneye yabancı pop star Inna çıktı. Inna, şanlı Türk Bayrağımız ile sahneye çıkıp, "Seni seviyorum Türkiye, Seni seviyorum Bergama" diye slogan atınca, sevenlerinden büyük alkış aldı. Inna, şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi. Inna'ya konser sonunda parşömen'den yapılan plaket veren Başkan Hakan Koştu, muhteşem konser için teşekkür etti. 10 bin kişinin katılımı ile Cumhuriyet Meydanı en kalabalık konserlerinden birisine ev sahipliği yaptı.
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