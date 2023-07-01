  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Denizde romantik anlar

Denizde romantik anlar

ERCAN AKGÜN
Denizde romantik anlar
KENAN İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ve çocuklarıyla birlikte Kurban Bayramı'nı Çeşme'de geçirdi. Fun Beach'e giden oyuncu çift, arkadaşlarıyla beraber restoran kısmında vakit geçirdi. Daha fazla sıcağa dayanamayan karı-koca, günün sonuna doğru denize girdi. Suyun soğuk olmasından dolayı yüzmeden önce bir süre sohbet eden ikili, daha sonra aşka gelip birbirlerine sarılmaya başladı. Sarmaş dolaş romantik anlar yaşayan ve öpücüklerle aşklarını sergileyen çift, görüntülendiklerini fark edince karaya doğru yürüyerek gözden kayboldu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA