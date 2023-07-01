Denizde romantik anlar

KENAN İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ve çocuklarıyla birlikte Kurban Bayramı'nı Çeşme'de geçirdi. Fun Beach'e giden oyuncu çift, arkadaşlarıyla beraber restoran kısmında vakit geçirdi. Daha fazla sıcağa dayanamayan karı-koca, günün sonuna doğru denize girdi. Suyun soğuk olmasından dolayı yüzmeden önce bir süre sohbet eden ikili, daha sonra aşka gelip birbirlerine sarılmaya başladı. Sarmaş dolaş romantik anlar yaşayan ve öpücüklerle aşklarını sergileyen çift, görüntülendiklerini fark edince karaya doğru yürüyerek gözden kayboldu.