Melis Sezen’den öpücük hamleleri

GEÇTİĞİMİZ nisan ayında ilişkileri ortaya çıkan oyuncu Melis Sezen ile iş insanı Atilla Bingöl, Çeşme tatilinde objektiflere takıldı. Gittikleri mekanın restoran kısmında arkadaşlarıyla oturduktan sonra denize giren ikili, romantik görüntüler sergiledi. Yüzmekten çok sürekli sarılıp birbirini öpen Sezen ve Bingöl, sudan çıkıp havluyla kurulanırken bile yakın temas halindeydi. Sevgilisini öpmelere doyamayan Melis Sezen'in mutluluğu her halinden belli oluyordu.

SAHNEDE ZENCEFİLLİ İSKOÇ ÇAYI

OĞUZHAN Koç, hafif bir rahatsızlığı olmasına rağmen bayramın üçüncü günü Çeşme gecelerinde işinin başındaydı. Alaçatı Hayal Kahvesi'nde sahneye çıkan Koç'u izlemeye gelenler arasında yakın arkadaşları popçu Murat Dalkılıç vardı. Geceye hareketli çalışmalarla başlayan Koç, "Aslında seni bu kadar hızlı sahneye almak istemem. Gelen alkışları da senle paylaşasım yok. O yüzden ya mekanı terk et ya da hemen sahneye gel" diyerek herkesin kahkahaları eşliğinde Dalkılıç'ı yanına aldı. Koç'un sahnedeki içeceğine takılan Dalkılıç, laf attı. Koç da hasta olduğu için zencefilli çay içtiğini söyledi.