Edis, ‘Arıyorum’ ile 200 milyon kez izlendi

Hitleriyle izlenme ve dinlenme rekorları kırmaya devam eden Edis'in 'Arıyorum' parçası 200 milyon izlenme rakamına ulaştı. Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyadan milyonlarca müzik severe ulaşan, haftalarca liste başı kalan 'Arıyorum' parçası Youtube platformunda 200 milyon kez izlendi. 'Arıyorum', Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyadan milyonlarca müzik severe ulaştı. 'Arıyorum' ünlü yıldızın, ilhamını mitolojik bir karakterden alan bir müzik videosuyla dinleyiciyle buluşmuştu. Gerek konserlerinde gerekse kliplerinde dans performanslarıyla dikkati çeken ünlü yıldıza müzik videosunda 7 kişilik dans ekibi eşlik etmiş ve Edis'in suların içinde yaptığı dans şovu günlerce konuşulmuştu.