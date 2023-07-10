“Hayatım gerçekten de film gibi geçti”

TÜRK sinemasının unutulmaz isimlerinden Ediz Hun'un hayatını konu alan kitabı "Film Gibi Geçti"nin imza günü, D&R Suadiye'de yapıldı. Ünlü jön, imza gününde okuyucularının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturan hayranları, Ediz Hun ile sohbet etme ve bol bol fotoğraf çektirme fırsatı buldu. Kültür, sanat ve eğlence dünyası D&R, gelenekselleşmiş yazar okur buluşmaları kapsamında bu kez Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Ediz Hun'u ağırladı. Hun, çocukluğu, Yeşilçam yılları ve milletvekilliği döneminden pek çok anısını paylaştığı, sinema yazarı ve akademisyen Rıza Oylum'un söyleşilerinden oluşan Film Gibi Geçti kitabını D&R'ın Suadiye mağazasında sevenleri için imzaladı.

OLUMLU DÖNÜŞLER

Otobiyografi türünde yazılan kitabı 'Film Gibi Geçti'yi tanıtan Ediz Hun şunları söyledi: "Çocukluk yıllarım, 6 -7 Eylül olayları, Yeşilçam günlerim gibi birçok kayda değer anımı paylaştım. Oldukça emek verdiğimiz bir kitap oldu. Hatta kitabın ismi de hayat hikayemi en doğru şekliyle anlatıyor. Hayatım gerçekten 'film gibi geçti' diyebilirim. Elbette her film gibi bu film de bir gün bitecek. Önemli olan sevgi ve saygınlığı bu hayatın içine sığdırmak. Kitapla ilgili çok olumlu dönüşler alıyorum. Okuyucular eleştiride de bulunabilirlerdi buna da açıktım ama hiç olumsuz dönüş almadım."