Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak Ödemiş’te boşandı

MAGAZİN kulislerinin aylardır konuştuğu boşanma iddialarının ardından son dakika haberi geldi. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti. 8 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu ikilinin evlilikleri üzerinde kara bulutların dolaştığı iddiası magazin gündeminde adeta bomba etkisi yaratmıştı. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak evliliklerindeki kriz aşamadı. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak İzmir Ödemiş Adliyesi'nde boşandı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin davası 15 dakika sürdü. Çift, çocukları Okan Ali'nin velayeti konusunda da fikir birliğine vardı ve velayet annede kaldı.