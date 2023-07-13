Arda, ailesi ve sevgilisiyle yemek yedi

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki Arda Güler, Avrupa gündeminin ilk sırasında yerini almaya devam ediyor. Real Madrid ile sözleşme imzaladığı andan itibaren dünyanın en çok merak edilen futbolcularından birisi olan Arda Güler'in spor dışında özel hayatı da basın ve fanatikleri tarafından yakın takipte. Galatasaray basketbol takımının 18 yaşındaki oyuncusu Duru Nayman ile aşka yelken açan Güler'in Real Madrid'de imza töreninde ailesiyle birlikte yanında olması, Madrid'de Türk restaurantında birlikte çekilmiş yeni görüntüsü sosyal medyada çok ilgi gördü.