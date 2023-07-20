Derya Uluğ fenalaşınca sahneye geç çıktı

Havuzda düşerek başından yaralandığı ve bu kazayı sakladığı öğrenilen şarkıcı Derya Uluğ, Yalova konseri öncesinde fenalaşınca hastanelik oldu. Konsere 1,5 saat gecikmeli çıkan Uluğ, seyircilerden tepki gördü. Yaklaşık 1,5 saat geç başlayan konserde sahneye çıkan Derya Uluğ, Yalovalılardan özür diledi.

"BAŞIMDA DİKİŞLER VAR"

Ünlü sanatçı geçirdiği kazayı belli etmeden konseri tamamlamak istediğini fakat fenalaştığını anlatarak, "Bunu ne size de ne de başkasına yansıtmadan, çıkıp bitirmeyi hayal ediyordum. 2 gün önce bir kaza geçirdim. Başımda dikişler var. Bugün buraya çıkmak için şartları zorladım. Geç çıktığım için özür diliyorum" dedi.