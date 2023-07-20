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Haberler Sarmaşık Kalyon Kültür’ün yeni sergisine yoğun ilgi

Kalyon Kültür’ün yeni sergisine yoğun ilgi

Kalyon Kültür yaz sezonunu “Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler” isimli sergiyle açtı. İklim değişikliği, çevre sorunları, deprem, salgın gibi toplumda yıkıma neden olan unsurlara odaklanan sergi, 2 Eylül’e kadar Nişantaşı Taş Konak’ta ziyaret edilebilecek

Kalyon Kültür’ün yeni sergisine yoğun ilgi

Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora'nın küratörlüğünü üstlendiği "Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler" sergisi, 23 sanatçının, 47 çalışmasına ev sahipliği yapıyor.

Serginin açılışında konuşan Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu: "Geçmişe vefa geleceğe değer' misyonu ile yola çıktığımız Kalyon Kültür'de 3 yılı geride bıraktık. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz.' dedi.

ŞEHRE VEFA MİSYONU

Konuşmasına devam eden Reyhan Kalyoncu: "Geçmişe vefa geleceğe değer' misyonu ile yola çıktığımız Kalyon Kültür'de 3 yılı geride bıraktık. Kalyon Vakfı olarak tarihimize, kültürümüze ve şehrimize sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Kalyon Kültür; Kalyon Vakfı'nın şehre vefa misyonuyla hayata geçirdiği bir sosyal sorumluluk projesidir. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak 'İyilik İçin Sanat Derneği' ile birlikte daha iyi bir dünya kurma hayaline destek veriyoruz.

Biliyoruz ki sanat insanlar arasında köprüler kurar, toplumları dönüştürme gücüne sahiptir. Hepimiz bu gezegenin bir parçasıyız, onu korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak öncelikli sorumluluğumuzdur. Sanat herkesin hakkı idealiyle, topluma dokunabilme vizyonumuzla sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz."

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