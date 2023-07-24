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Yenenler ve Koç’tan kahkaha şov

Birkaç gün önce “Yok” ve “Yok mu” adlı iki ayrı single çıkaran Oğuzhan Koç'u, izlemeye gelenler arasında Eser Yenenler ve eşi de bulunuyordu.

ERCAN AKGÜN
Yenenler ve Koç’tan kahkaha şov
Alaçatı'da sahneye çıkan Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç herkesi kahkahaya boğdu. Alaçatı'da yaşanan elektrik kesintisinden söz eden Eser Yenenler, "Elektrikler kesildiğinde, kuliste Oğuzhan ve orkestra ile aynı odada kaldık. Tabii doğal olarak klima da çalışmıyordu. Müzisyen arkadaşlar sahneye çıkma telaşında değil beni kurutma telaşında kaldılar" diyerek herkesi güldürdü. 10 yaşından beri Oğuzhan Koç'la arkadaş olduklarını hatta oğlu Mete'nin Oğuzhan'la kanka olduklarını söyledi. Oğuzhan Koç'ta "N'apayım, bende çocuk olmadığı için arkadaşlarımın çocuklarıyla vakit geçiriyorum" açıklamasında bulundu.
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