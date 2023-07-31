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Haberler Sarmaşık Ziynet Sali’nin yıldızı parladı

Ziynet Sali’nin yıldızı parladı

Ziynet Sali’nin yıldızı parladı
Türk pop müziğinin başarılı ismi Ziynet Sali, Turkcell Yıldızlı Geceler'de sahne aldı. Sali, konserinde sürpriz üzerine sürpriz yaptı. Sahnesinde mimari ve dijital görselleri birleştiren Sali, geceye özel metal ve aynalardan oluşan dev bir yıldız içinde indi. Etrafında güneş sistemindeki gezegenler yer alan güzel yorumcu, "Gezegenleri ayağınıza getirdik" dedi. Led ekranlarda yapay zeka ile hazırlanmış 3 boyutlu görseller ve dans ekibiyle yaptığı gösterilerle Sali, misafirlerine tam bir görsel şölen yaşattı.
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